Keiko Fujimori y López Aliaga enfrentados por el futuro político de José Jerí

A pocas horas de que el Congreso debata y vote las mociones de censura contra el presidente José Jerí, el escenario político se ha tensionado aún más por el enfrentamiento directo entre Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, principal figura de Renovación Popular.

Ambas agrupaciones, que competirán en las próximas elecciones generales, han trasladado su disputa al centro del debate sobre la permanencia del jefe de Estado, en medio de cuestionamientos que sacuden al Ejecutivo.

La controversia se produce tras las denuncias por la presunta visita de mujeres a Palacio de Gobierno y la posterior entrega de órdenes de servicio del Estado, hechos que han generado duras críticas desde diversos sectores políticos.

En ese contexto, Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que rechazó que “un hombre, por más presidente que sea, utilice su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo político”.

El partido celeste fue más allá y emplazó directamente a Fuerza Popular a “hacerse cargo de sus votos”, al considerar que su bancada ha sido determinante para mantener al mandatario en el cargo. Además, acusó a la agrupación fujimorista de haber construido lo que denominó el “Fuji-Jerismo”, en alusión a una supuesta alianza entre Fuerza Popular y el Gobierno.

“Es evidente que este gobierno es de Fuerza Popular”, señalaron, marcando distancia frente a cualquier respaldo al presidente.

FUJIMORI VS. LÓPEZ ALIAGA

Desde la otra orilla, Keiko Fujimori defendió la posición de su partido y advirtió sobre las consecuencias de un eventual cambio presidencial a pocas semanas de las elecciones.

“Cambiar un presidente a 57 días de los comicios, sin hechos concluyentes, es empujar al país a una mayor incertidumbre”, sostuvo la excandidata presidencial, quien insistió en que las denuncias deben ser investigadas, pero rechazó decisiones apresuradas sin pruebas definitivas.

Fujimori respondió también a López Aliaga y afirmó que “el tono y el contenido de sus ataques son una advertencia de su intolerancia”. Añadió que se estaría incurriendo en calumnia e injuria no solo contra Fuerza Popular, sino contra todos aquellos que no comparten esa postura.

Asimismo, calificó de desestabilizadores a los sectores que impulsan la salida inmediata de José Jerí, en un contexto electoral ya marcado por la polarización.

CONGRESO DEFINIRÁ FUTURO DE JOSÉ JERÍ

El martes 17, el Congreso sesionará para debatir y votar las mociones de censura contra José Jerí. Si bien ya se conocen las posturas de Renovación Popular y Fuerza Popular, el desenlace dependerá de los votos de otras bancadas, varias de las cuales también buscan posicionarse de cara a la presidencia y al nuevo Parlamento en las próximas elecciones generales.

VIDEO RECOMENDADO