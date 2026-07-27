La Cámara de Diputados y el Senado se instalan hoy para dar inicio al periodo legislativo 2026-2027

Luego de una extensa jornada de elección de las mesas directivas del Congreso Bicameral, este lunes 27 se llevará a cabo —desde el mediodía— la sesión de instalación del Congreso de la República, que congregará a senadores y diputados. Quienes iniciarán sus labores oficialmente en el actual Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La ceremonia se realizará en el hemiciclo del Congreso, según lo dispuesto por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres. Previamente se llevará a cabo la instalación de las dos cámaras que conforman al Poder Legislativo.

A las 10 de la mañana se tiene prevista la sesión de instalación del Senado de la República para el Periodo Anual 2026-2027, en el hemiciclo respectivo del Palacio Legislativo. Esta estará a cargo del senador y titular de esta cámara Miguel Ángel Torres.

En tanto, a las 11 de la mañana se prevé la instalación de la Cámara de Diputados, así fue dispuesto por Óscar de Jesús Reto Otero, quien ganó la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

SE REPARTEN LAS CÁMARAS

El último domingo 27 fue electo como presidente del Senado el fujimorista Miguel Ángel Torres. Completan la Mesa Directiva Alejandro Muñante Barrios, primer vicepresidente; Nilza Chacón Trujillo, segunda vicepresidenta; y Estanislao Mancha Pineda, tercer vicepresidente.

Tras su elección Torres Morales brindó un discurso con ánimo conciliador, apelando a buscar un futuro mejor para el país: “El Senado retorna no para mirar al pasado con nostalgia, sino para ayudar a construir el futuro con responsabilidad”.

Por otro lado, Óscar Reto Otero fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Completan la Mesa Directiva Analí Márquez Huanca, como primera vicepresidenta; Harvey Colchado, como segundo presidente; y José Yataco como tercer vicepresidente.

Finalmente, de acuerdo al Reglamento del Congreso, el Periodo Anual de Sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. El primer periodo ordinario de sesiones inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. La segunda legislatura inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

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