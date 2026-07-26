Oposición denuncia “traición” tras derrota en la mesa directiva del Senado

Luego de 34 años, el Perú volvió a tener un Congreso Bicameral y el primer gran debate no fue por una ley, sino por quién lo presidirá. Hoy, domingo 26 de julio, la Cámara de Senadores eligió a su mesa directiva. En la lista perdedora, en la coalición de oposición de cuatro bancdas, la duda queda en quién los traicionó.

Un día antes, el sábado 25 , los voceros de las cuatro agrupaciones (Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno) llegaron juntos al Congreso para inscribir su lista. Sin embargo, el empate que había inicialmente entre ambas listas, de 30 por cada lado, se rompió. Alguien vició su voto en la primera vuelta, marcando por la lista 2, pero dejando una línea en el recuardo de la lista 1.

En la segunda vuelta, ocurrió lo mismo. Alguien votó doble, viciando el sufragio. De esta manera, la opción de Fuerza Popular y Renovación Popular alcanzó 30 votos. Silvana Robles, de Juntos por el Perú, fue quién no mostró su voto. En su cuenta personal de X (antes Twitter), dijo que fue un olvido y negó haber votado por el fujimorismo.

LOS PROCESOS DEL SENADO

De acuerdo con el exjefe mayor del Congreso, José Elice, las funciones del Congreso unicameral y del Congreso bicameral son las mismas, solo que están distribuidas en dos cámaras. Los diputados se encargan de interpelaciones y censuras a ministros. “El gabinete que se va a nombrar, en los 30 días tiene que comparecer solo ante la Cámara de Diputados para exponer la Política General del Gobierno. Está la interpelación, la invitación a los ministros, las preguntas, investigaciones parlamentarias, una serie de funciones que son de control político clásico”, explicó.

En cambio, en el Senado, harán los nombramientos a altos funcionarios como magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor. “Ahora, el senado sí tiene un área de control político importante, que es normativo: control sobre los actos normativos del presidente de la república. […] control sobre los decretos legislativos del gobierno, decretos de urgencia en materia financiera, decretos de instauración de régimen de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. eso es exclusivo del senado… el senado va a estar a cargo de los procesos de designación o ratificación de altos funcionarios del estado que establece la constitución”, aseveró.

El entrevistado también resalta que el cambio más relevante está en el camino que recorrera un proyecto de ley. Una propuesta legislativo iniciará en los Diputados, que la propone y da la primera aprobación. Luego sube al Senado, que puede rechazarla, aprobarla o corregirla antes de ser enviada al Gobierno.

“En el bicameralismo anterior, es decir, antes de 1992, el proyecto de ley podía originarse en cualquiera de las cámaras, y pasaba a la otra para su revisión. ahora ya no. los senadores no tienen derecho de iniciativa legislativa; en cambio, los diputados sí la tienen…”, comenta. “Lo cierto es que el senado, en ese sentido, tiene un gran poder. puede archivar un proyecto de ley; no tiene que dar ninguna explicación”, agrega.

CAMBIOS RELEVANTES

Otro aspecto importante es el llamado ‘silencio legislativo positivo’. Si en el lapso de un año, un proyecto que llega de la Cámara Baja al Senado, no es visto por este, se da por aprobado inmediatamente.

Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, señala que cada nación tiene un Parlamento distinto. “No en todos los países se elige de manera directa al senado. no en todos los países tienen dos cámaras. en américa latina, los países que tienen una cámara son los países muy pequeños, generalmente los de Centroamérica”, indica. Comenta, además, que en el caso de la vacancia presidencial ahora será más difícil, ya que al mandatario se le acusará y el Senado decidirá.

Hay un momento en que ambas cámaras se unan para trabajar de manera conjunta: en el presupuesto y las principales leyes financieras del Estado que la acompañan, es decir, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero.

Además de efímero, tal como dijo Miguel Angel Torres en su discurso cuando ganó la votación, el poder en el Congreso también será rotativo. En este periodo legislativo, le corresopnde al Senado presidir todo el Parlamento. Para el siguiente, será el turno de los Diputados.

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