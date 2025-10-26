Las declaraciones clave para la caída de Guillermo Bermejo: “Lo conocían como el Che”

Las declaraciones de colaboradores eficaces fueron claves para que se dictara la condena de 15 años de prisión efectiva contra el congresista Guillermo Bermejo. Estos aseguran haberlo visto en campamentos de Sendero Luminoso.

“A esta persona la llamaban el Che”, esta fue la revelación del colaborador eficaz 1969, quien indicó que Bermejo acudía a campamentos terroristas con el objetivo de “adoctrinar” y dar “adiestramiento militar”.

Otro testigo que también asegura haber visto al ex padre de la patria. Declaró ante el Ministerio Público que “Coki, Apaza y el Che” estaban entrenados “para agitación y propaganda en la ciudad”.

CONOCIDO COMO “EL CHE”

El ex jefe de la DIRCOTE, Max Anhuamán, dijo que “a él lo conocían como el Che, porque él iba a distintos campamentos a dar ponencias sobre el Che Guevara”. También recordó la primera vez que conoció a Guillermo Bermejo en el 2006 cuando lo detuvo por un atentado contra la casa del embajador americano.