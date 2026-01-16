Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026

En el marco de su compromiso con la transparencia, la pluralidad y la equidad informativa, Latina Noticias sostuvo una reunión con representantes del partido político Fe en el Perú, organización que participa en las Elecciones Generales 2026.

En el encuentro participaron Boris Paz de la Barra, vocero del partido; Walter Villalobos, jefe de campaña, e Isabel Samán, prensa del partido Fe en el Perú. Esta reunión forma parte de los encuentros que Latina Noticias sostiene con cada una de las organizaciones políticas como parte de su cobertura del proceso electoral.

Latina Noticias continuará promoviendo espacios de diálogo con las agrupaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026.

