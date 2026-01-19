Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026

En el marco de su compromiso con la transparencia, la pluralidad y la equidad informativa, Latina Noticias sostuvo una reunión con representantes del partido político Demócrata Unido, organización que participa en las Elecciones Generales 2026.

En el encuentro participaron Giancarlos Novoa Castro, encargado de prensa y candidato al Parlamento Andino; María Pérez Verdy, secretaria nacional de familia y poblaciones vulnerables del partido; y Karen Evangelista Cobeñas, asistente de imagen y prensa de Demócrata Unido. Esta reunión forma parte de los encuentros que Latina Noticias sostiene con cada una de las organizaciones políticas como parte de su cobertura del proceso electoral.

Latina Noticias continuará promoviendo espacios de diálogo con las agrupaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026.

