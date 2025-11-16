Lesly Shica, pieza clave del Gobierno de Jerí, bajo la lupa: los correos con Demartini cuando era asesora del Midis

Todos los presidentes de la República tienen algunos ministros que poseen mayor notoriedad a nivel mediático, en el caso de José Jerí se encuentra Lesly Shica Seguil, quien a sus 32 años lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su cercanía con el actual mandatario se dejó apreciar el último jueves, cuando celebró el cumpleaños número 39 del presidente en una olla común en Comas.

Lesly Shica también se dejó ver en las visitas a comisarías en la madrugada, en frecuentes anuncios de su sector y actividades realizadas en Palacio de Gobierno. Como política no sólo postuló al Congreso de la República en el 2020 con Alianza para el Progreso (APP), sino que ocupó cargos importantes durante las gestiones de los expresidentes Pedro Castillo Terrones y Dina Boluarte.

La actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social tuvo un paso por el Ministerio del Interior, la SUNARP, pero su paso más prolongado fue en el MIDIS, donde actualmente es titular. Entre mayo del 2023 y marzo del 2025 fue asesora del despacho ministerial de esta cartera, primero con Julio Demartini a la cabeza y luego con Leslie Urteaga.

LOS CORREOS DE LESLY SHICA

La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió, mediante solicitudes de información pública, a los correos electrónicos que mantuvo con Julio Demartini, cuando este era ministro y ella se desempeñaba como asesora. En estas comunicaciones se aprecia que le facilitó al entonces ministro el resultado de las votación para el viaje de Dina Boluarte a China. Él sostuvo reuniones con varios parlamentarios que terminaron votando a favor de la autorización del permiso.

En otro momento, se lee en las comunicaciones de Julio Demartini con Lesly Shica que el primero estaba preocupado por la publicación de comunicados de comités de ollas comunes. Pedía que la información se centre sobre el trabajo que hacía, “sobre temas importantes”, ya que la prensa consultaba mucho en esa época por el caso Rólex. Llama la atención que los comunicados de estos comedores se hayan redactado desde el MIDIS. En otro correo, se aprecia que Damartini le pedía a Shica que le llevara su ropa en su maleta para un viaje oficial a Bruselas. Ella le responde: “Lo de tu ropa, si quieres me das”. Así eran las coordinaciones de Shica antes de ser la flamante ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

