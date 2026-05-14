Levantan Pleno del Congreso sin debatir ni votar reelección de rectores universitarios

En un contexto en el que estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han tomado su ciudad universitaria en protesta por la posibilidad de que el Congreso aprobara una ley que permitiera la reelección de rectores, por ejemplo, la de esa casa de estudios, Jerí Ramón, finalmente el Parlamento se abstuvo de debatir y votar esa iniciativa durante el Pleno de ese jueves 14 de mayo.

El proyecto de ley en cuestión es el 12736, que fue presentado en octubre del 2025 por el congresista Edgar Tello. Esta iniciativa parlamentaria estuvo encarpetada desde aquel entonces, sin embargo, el jueves 7 de mayo la Junta de Portavoces acordó exonerar la iniciativa de dictamen, es decir, ya no pasaría por la Comisión de Educación, sino que era enviada directamente al Pleno para su discusión y aprobación.

El objetivo final era modificar la actual Ley Universitaria que prohíbe la reelección de rectores y vicerrectores. El proyecto establecía que estas autoridades universitarias “pueden ser reelegidas para el periodo inmediato siguiente, ya sea en la lista original o en una lista diferente con la que fueron elegidos por primera vez”.

Ahora que este proyecto no fue debatido, la actual rectora sanmarquina, Jerí Ramón, no podrá presentarse a la reelección, ya que el plazo para la presentación de listas y candidatos vence este sábado 16 de mayo.

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