Ley del Servicio Militar: gobierno aprobó estos cambios a la norma

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 018-2025-DE, que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Militar. Según la norma, el objetivo es modernizar el sistema, promover la inclusión y reforzar la participación ciudadana en la defensa nacional.

La modificación introduce mejoras en procesos clave como la inscripción, el llamamiento, la instrucción, el entrenamiento y el licenciamiento del personal militar.

Uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Militar antes de cumplir 18 años. Quienes no lo hagan deberán pagar una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (actualmente S/ 5,500). No obstante, la medida exonera de la sanción a quienes realicen el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal.

La norma también flexibiliza los requisitos de ingreso al Servicio Militar Acuartelado. Ya no será obligatorio presentar la constancia de inscripción en el Registro Militar si el joven se encuentra en condición de omiso al momento de la convocatoria, con el fin de facilitar su incorporación.

NUEVOS BENEFICIOS PARA LICENCIADOS

El decreto amplía los beneficios para quienes concluyen el servicio militar. A partir de ahora, los licenciados podrán acceder a capacitaciones técnicas orientadoras en el sector de transporte terrestre y acuático, coordinadas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Estas capacitaciones no tendrán carácter de certificación formal, pero buscan mejorar las oportunidades de inserción laboral de los exintegrantes del servicio.

El decreto también otorga al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar los períodos de instrucción y entrenamiento de las Reservas en casos de necesidad por seguridad nacional. Además, incorpora sanciones específicas ante eventuales incumplimientos.

¿QUÉ ES EL SERVICIO MILITAR?

El servicio militar en el Perú es una obligación legal y, a la vez, una forma de participación ciudadana, mediante la cual los peruanos contribuyen a la defensa y seguridad nacional. Está regulado por la Ley N.º 29248 y es administrado por las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea.

El servicio militar puede ser acuartelado, cuando el ciudadano se incorpora de manera voluntaria a una unidad militar para recibir instrucción, entrenamiento y formación en valores cívicos, disciplina y preparación física; o no acuartelado, cuando cumple funciones de apoyo sin residir en un cuartel. Está dirigido principalmente a jóvenes en edad militar, quienes deben inscribirse previamente en el Registro Militar.

Además de contribuir a la defensa del país, el servicio militar brinda beneficios como capacitación básica, acceso a programas educativos, atención médica durante el servicio y facilidades para la inserción laboral tras el licenciamiento.

