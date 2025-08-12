López Aliaga sobre declaraciones de Trump: “Este Gobierno no ha invertido un centavo en Lima”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue consultado por las declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, quien calificó a Lima como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Esta afirmación se dio durante una conferencia de prensa en la que afirmó que la capital estadounidense presenta una tasa de homicidios superior a la de algunas capitales latinoamericanas.

Frente a esto, el burgomaestre admitió que se trata de una situación real relacionada a la falta de apoyo del Estado. “Yo respeto muchísimo las opiniones, más sin son foráneas, pero está diciendo la verdad. Este Gobierno no ha invertido un centavo en Lima”, precisó.

PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD

López Aliaga expresó su malestar frente a la deficiente inversión por parte del Gobierno de Dina Boluarte hacia temas de seguridad en la capital. Detalló que desde la Municipalidad de Lima se tuvo que abastecer con 3,000 motos a la Policía Nacional del Perú y otras 1,000 para serenazgos distritales.

“Hemos pedido cámaras (de seguridad) y tampoco. El día de ayer el teniente alcalde Renzo Reggiardo mostró 300 cámaras más, pero todo es esfuerzo municipal”, aseguró.

CENTRALES DE INTELIGENCIA

El alcalde de Lima aprovechó en brindar el número telefónico 610-1010, correspondiente al Grupo Especializado de Inteligencia Municipal (GEIM), que busca hacer frente a los altos índices delictivos para combatir las extorsiones.

“El general Baella es pagado por la Municipalidad de Lima junto a 40 personas más para lo que es sicariato y extorsión. Toda persona que es amenazada que llame y está él al teléfono para que la gente confíe”, puntualizó.

Según el informe técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, en el semestre móvil enero-junio 2025, el 26,8% de la población de 15 y más años de edad, a nivel nacional urbano, fue víctima de algún hecho delictivo. En las principales ciudades, esta cifra alcanza el 28,5% y en Lima Metropolitana, así como la Provincia Constitucional del Callao, el porcentaje llega al 29,1%.

