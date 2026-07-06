JNE decidirá esta semana si Rafael Lopez Aliaga puede postular en Lima

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la entidad que preside decidirá esta semana si Rafael López Aliaga puede postular como teniente alcalde de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de octubre de este año.

En entrevista en Punto Final, explicó que luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitiera la apelación de Renovación Popular, tendrán tres días para programar una audiencia para revisar el caso. “Vamos a tomar una decisión debidamente motivada y la vamos a comunicar lo antes posible, cuando nos llegue la apelación”, indicó.

Burneo sostiene que no existen precedentes sobre un caso similar a este, salvo uno que involucra a una candidatura local, en referencia a la renuncia de Fabiola Morales, quien en el 2015 desistió de ser regidora metropolitana de Lima por motivos personales y laborales.

El jefe del JNE señaló que también han recepcionado la carta del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, donde se afirma que corresponde a esta entidad tomar una decisión respecto a esta disyuntiva. En la misiva, el congresista de Fuerza Popular adjuntó un informa de la Oficina Legal y Constitucional donde asegura que al no existir una regulación expresa para este supuesto y mientras el nuevo senador no se incorpore al Poder Legislativo, corresponde al Jurado resolver la situación planteada.

“Hemos recibido el documento, el oficio del Congreso, junto con el informe legal, lo está evaluando mi equipo, también hemos tomado conocimiento de la decisión del Jurado Electoral Esepcial en primera instancia”, precisó. “Todas las audiencias del Jurado son abiertas. Participan solo los abogados acreditados, pero todas las comunicamos a través de nuestra multiplataforma”, añadió el abogado.

En diálogo con Latina Noticias, Alexandra Marallano, exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, explicó que el JNE es la segunda y definitiva instancia para eveluar este tema. “Con esa resolución ya podemos saber si efectivamente el señor López Aliaga puede continuar en la contienda electoral o no”, aseveró.

JEE ACEPTÓ APELACIÓN DE RENOVACIÓN POPULAR

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió la apelación presentada por Renovación Popular a la improcedencia de las candidaturas de Rafael López Aliaga, Guillermo Valdivieso y Mario Luna como regidores municipales de la capital.

La resolución N.° 04376-2026-JEE-LICN/JNE, del sábado 4 de julio, establece que se verificó que el recurso presentado por el partido cumplía con los requisitos de admisibilidad y precedencia, de acuerdo con el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El documento también ordena notificar la decisión al personero de la agrupación, Fernando Savala, y publicar el documento en el portal institucional del JNE y en el panel del JEE de Lima Centro.

¿POR QUÉ RECHAZARON LA CANDIDATURA? La candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima se encuentra en un limbo, debido a que el JEE de Lima Centro comunicó, en resolución publicada el martes 30 de junio, que la condición de senador del excandidato presidencial mantiene validez y eficacia mientras ello no sea revocado, modoficiado o dejado sin efecto por la autoridad respectiva. “Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”, se lee en el texto. En ese sentido, afirman que los documentos presentados por el partido, cuando intentaron subsanar las primeras observaciones, no acreditan la modificación de la situación jurídica del exburgomaestre ni desvirtuan los efectos de la proclamación. Esto se basa en que no se incluyó ningún acuerdo, resolución o acto resolutivo del JNE o del Congreso que haya dispuesto dejar sin efecto la proclamación, elección y expedición de la credencial.