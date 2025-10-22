Los cambios del Gobierno de José Jerí en la ONU, OEA y embajadas

El Gobierno del presidente de la República, José Jerí, dispuso —a través de la Cancillería dirigida por su ministro Hugo de Zela— una serie de cambios a nivel diplomático. Entre los que más destacan están el retiro de sus cargo del exministro Alfredo Ferrero como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América y del ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sartón, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos.

Otro de los cambios importantes es la decisión de dar por concluidos los servicios de Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, en los Estados Unidos.

Cabe resaltar que, Adrianzén Olaya accedió a este cargo de representación diplomática vía resolución suprema emitida el 28 de mayo del 2024 desde la Cancillería. Designación que se produjo a solo días de presentar su renuncia como presidente del Consejo de Ministro de Dina Boluarte ante una inminente censura en el Congreso.

También dejan sus cargos Luis Juan Chuquihuara Chil como representante permanente ante los Organismos Internacionales con sede Ginebra, Confederación Suiza. Javier Paulinich como embajador de la India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y Maldivas.

A su vez, los diplomáticos Carlos Hakansson dejaron sus labores como embajador de Costa Rica y Ernesto Bazurco Rittler fue retirado como embajador de Finlandia, Estonia, Lituania, y Letonia. En los próximos días se conocerá quienes asumirán estas representaciones diplomáticas en el exterior.

