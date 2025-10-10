José Jerí: los cuestionamientos con los que llega a Palacio de Gobierno

El ascenso en la carrera política de José Jerí podría calificarse de meteórica o acelerada. Con solo 38 años, solo tres por encima del mínimo permitido constitucionalmente, el integrante de la filas de Somos Perú recibió el fajín presidencial —tras la vacancia del cargo de Dina Boluarte— y la responsabilidad de conducir al país, en una gestión de transición, hacia una elecciones seguras en abril de 2026 y, así, asegurar las condiciones mínimas para el inicio de un nuevo Gobierno.

A pesar de tener poco tiempo participando en la vida política, Jerí Oré no está libre de cuestionamientos. Algunos más graves que otros. El nuevo jefe de Estado deberá —durante sus primeros días de gestión— pronunciarse sobre estos pasivos que arrastra y que en su momento empañaron, a través de cuestionamientos, su asunción al cargo como titular del Congreso de la República.

LOS CUESTIONAMIENTOS HACIA JOSÉ JERÍ

Por el tipo de denuncia, el caso de presunta violación sexual interpuesta en enero de 2025 contra José Jerí es la más grave. La presunta víctima acusó al parlamentario de haber sido violentada sexualmente por el ahora jefe de Estado durante una fiesta en Canta a finales de 2024, cuando ya era funcionario público.

El caso fue revisado por el Ministerio Público, pero dos meses antes de que Jerí Oré asumiera como presidente del Congreso de la República, lo archivaron. Esto fue comentado, este viernes 10 de octubre, por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien contó que él mismo fue quien firmó la resolución para el archivamiento del caso. A su entender, “no había elementos” que demostraran alguna responsabilidad del integrante de Somos Perú.

“A mí me correspondió justamente dictar la resolución de ese caso. Categóricamente lo resalto, no se encontró ningún elemento que pudiese involucrarlo en los hechos. En algún momento, yo me pronuncié indicando que no debió iniciarse esa investigación. Cuando hemos llegado, ya el plazo estaba concluído y lo hemos archivado, notificamos a las partes y nadie interpuso queja. De la forma que ahí tenemos una cosa decidida fiscal”, declaró durante una visita al Congreso.

Tras ello, José Jerí se pronunció ratificando que no tuvo participación en el presunto delito: “Se comprueba con este pronunciamiento fiscal mi completa inocencia”.

Otra acusación fuerte es la de presunto enriquecimiento ilícito. Informes periodísticos dieron cuenta sobre la adquisición de bienes entre el 2021 y el 2024, años en los que José Jerí asumió el cargo de parlamentario, que superan el millón de soles. También se habla sobre el presunto pago irregular de S/ 150.000 cuando ocupaba la presidencia de la Comisión de Presupuesto para presuntamente priorizar el financiamiento de un proyecto de irrigación en Cajamarca. Esto fue rechazado, en su oportunidad, por el ahora mandatario.

