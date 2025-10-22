Gobierno terminó funciones de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la ONU

El Gobierno de José Jerí dispuso —vía Resolución Suprema publicada en El Peruano— dar por concluído los servicios de Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, en los Estados Unidos. Con ello, la actual gestión de transición aparta a uno de los principales rostros políticos heredados del periodo de la vacada ex mandataria Dina Boluarte.

Gustavo Adrianzén accedió a este cargo de representación diplomática vía resolución suprema emitida el 28 de mayo del 2024 desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Designación que se produjo a solo días de presentar su renuncia como presidente del Consejo de Ministro de Dina Boluarte ante lo que hubiese sido su inminente censura por parte del Congreso de la República.

Su salida del Gobierno anterior se dio principalmente por las fuertes críticas que se generaron en su contra por unas declaraciones suyas en las minimizó el secuestro de 13 mineros en Pataz, los cuales fueron poco después hallados sin vida y con signos de tortura al interior de un socavón.

El Gobierno de Boluarte intentó mantenerlo en el cargo realizando algunos ajustes en su Gabinete en las carteras de Economía, Transportes e Interior, pero dichas modificaciones fueron consideradas como insuficientes en el Parlamento, quienes habrían consensuado los votos para la censura del entonces jefe de la PCM, lo que hubiese precipitado la caída del todo el Gabinete.

Ante el panorama adverso, Adrianzén optó por renunciar y, días después, asumir un cargo diplomático.Durante su paso por la PCM fue fuertemente criticado por su postura y calificativos contra los manifestantes que salían a las calles a pedir la salida de Boluarte del Gobierno. Llegó a tildar de “violentos” y “separatistas” a quienes salían a las calles a manifestarse. Ya como diplomático optó por manejar un perfil más discreto hasta la decisión de José Jerí de retirarle la confianza.

