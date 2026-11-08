Los mensajes de fe y esperanza que dejaron los papas en el Perú: ¿qué se espera de León XIV?

Las visitas de un papa quedan marcadas por la devoción de los fieles, pero también por los mensajes que dejan frente a los problemas de cada país. En el Perú, Juan Pablo II y Francisco aprovecharon sus encuentros con la población para pronunciarse sobre las dificultades que atravesaba la sociedad. Ahora, con la próxima llegada de León XIV, se espera que sus palabras también recojan la realidad nacional.

El actual pontífice conoce de cerca al Perú. Vivió más de dos décadas en nuestro país y mantiene un vínculo especial con Chiclayo, diócesis a la que dedicó un saludo tras ser elegido como sumo pontífice. ¿Qué temas podrían marcar sus próximos mensajes? El equipo de Punto Final conversó con Juan Miguel Espinoza, profesor de Teología, quien considera que uno de los principales llamados será a trabajar por la paz frente a las divisiones que atraviesa el país.

JUAN PABLO II: SUS MENSAJES FRENTE AL TERRORISMO Y LA POBREZA

El 1 de febrero de 1985, Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, llegó por primera vez al Perú. Una de las imágenes más recordadas de aquella visita fue cuando besó el suelo peruano como muestra de respeto y afecto por nuestro país.

En ese momento, el Perú atravesaba una profunda crisis económica y social, además de la violencia terrorista de Sendero Luminoso. Desde Ayacucho, el pontífice condenó la violencia con un mensaje contundente: “El mal nunca es camino hacia el bien”.

La pobreza también estuvo presente en sus discursos. Durante su encuentro con miles de pobladores de Villa El Salvador, entonces considerado un pueblo joven, hizo un llamado a atender las necesidades de las familias más vulnerables y recordó que “no puede faltar el pan de cada día”.

En Piura, expresó su solidaridad con las familias que todavía sufrían las consecuencias del fenómeno El Niño de 1983, que había destruido viviendas, cultivos y vías de comunicación. Mientras que, en Iquitos, dejó una frase que hasta hoy permanece en la memoria de los fieles: “El Papa se siente charapa”.

Tres años después, el 14 de mayo de 1988, Juan Pablo II regresó al Perú. Su segunda visita duró apenas dos días y estuvo concentrada en Lima. En medio de otra etapa de crisis política y económica, volvió a encomendar el futuro del país a sus santos y llamó a mantener la esperanza.

FRANCISCO: CORRUPCIÓN, MINERÍA ILEGAL Y VIOLENCIA

Treinta años después, el 18 de enero de 2018, otro pontífice llegó a nuestro país. Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, fue recibido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en un escenario marcado por las investigaciones del caso Lava Jato y los cuestionamientos por corrupción.

Ante las autoridades, Francisco advirtió sobre los efectos de este problema y lo calificó como un “virus social” que perjudicaba especialmente a los más pobres.

Su visita también lo llevó a Puerto Maldonado, donde puso en evidencia las amenazas contra los pueblos indígenas y sus territorios por el avance de actividades extractivas ilegales. Allí denunció la minería ilegal, la trata de personas y la explotación sexual, problemas que golpeaban especialmente a las comunidades amazónicas.

El profesor Juan Miguel Espinoza explica que el mensaje del pontífice también buscaba respaldar a estas poblaciones: Francisco llegó a la Amazonía para denunciar situaciones que afectaban tanto al medioambiente como a la vida de sus habitantes.

En Trujillo, el Papa se pronunció sobre otros problemas que golpeaban a la población, como el feminicidio, el sicariato y la inseguridad ciudadana. También advirtió sobre la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.

LEÓN XIV: ¿QUÉ MENSAJES PODRÍA DEJAR EN SU VISITA?

Los discursos de Juan Pablo II y Francisco no estuvieron alejados de la realidad peruana. Ambos abordaron problemas concretos de cada época y llevaron mensajes de reflexión y esperanza. Según el especialista, esto responde también a una Iglesia que busca mantener un diálogo permanente con lo que ocurre en el mundo y que prepara las visitas papales junto con los obispos de cada país.

Ahora, la expectativa está puesta en León XIV, quien conoce de cerca la historia, las dificultades y las posibilidades del Perú. Para Espinoza, uno de los temas centrales podría ser la polarización política y social que ha marcado los últimos años.

“Hay que hablar de las cosas que importan a la ciudadanía”, sostiene. Además, considera que los mensajes del pontífice podrían trascender nuestras fronteras, pues problemas como la polarización no son exclusivos del Perú.

Los papas que visitaron nuestro país dejaron mensajes vinculados a las heridas y desafíos de su tiempo. Juan Pablo II alzó la voz frente al terrorismo y la pobreza; Francisco denunció la corrupción, la minería ilegal y la violencia. Ahora, León XIV regresa a una tierra que conoce y con la que mantiene un vínculo especial. Sus palabras serán una nueva oportunidad para mirar de frente los problemas del país y reflexionar sobre el camino que queremos construir.

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