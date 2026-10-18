Marco Vinelli asegura que Perú tendrá un ‘Mega Niño’: “Hoy, en Lima, hemos tenido la temperatura más alta en 70 años”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, aseguró que todos los paramétros indican que Perú tendrá un ‘Mega Niño’, teniendo en cuenta que las temperaturas registradas durante este año han superado las que se tenían en anteriores eventos de Fenómeno El Niño. “Hoy, en Lima, hemos tenido la temperatura más alta en 70 años”, dijo en entrevista con Punto Final.

Según Vinelli, las regiones que corren mayor riesgo son Piura, Tumbes y Lambayeque. En Tumbes, indicó, se registraron precipitaciones 17 veces superiores a las de un año normal, en septiembre. Además, señaló que durante los primeros 15 días de octubre ha llovido más de lo habitual en el país. Frente a este panorama, indicó que se han priorizado 600 puntos críticos para concentrar las acciones de prevención.

El titular del Miadagri también advirtió que el riesgo es mayor que en décadas anteriores debido al crecimiento de las viviendas en zonas vulnerables, como las quebradas. Por ello, pidió a la población limpiar sus techos, proteger sus pertenencias, cuidar a sus mascotas y evitar arrojar basura o desmonte a los ríos, ya que estos residuos pueden contribuir a los desbordes.

Asimismo, exhortó a las personas a no exponerse durante las emergencias para tomar fotografías ni intentar cruzar quebradas. También solicitó a las municipalidades involucrarse más activamente en las labores preventivas.

PREPARAN ALBERGUES

Vinelli informó que, a partir de la próxima semana, se identificarán con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) los lugares donde se instalarán albergues. El país cuenta con 13.000 carpas que podrían alojar a unas 30 mil personas afectadas por el Fenómeno El Niño.

Como parte de la respuesta, se prevé movilizar buques de la Marina, aeronaves y suministros de agua y alimentos. También se ha organizado la distribución de responsabilidades por regiones: Defensa en Tumbes y Piura, Comunicaciones en Lambayeque, Salud en Áncash, Economía y Midagri en Lima, y Vivienda en Ica y Arequipa.

El entrevistado agregó que los buques de la Marina cuentan con equipamiento para atender a personas afectadas. Además, indicó que Estados Unidos enviaría una embarcación con capacidad para mil camas, cuya llegada está prevista para febrero, aunque podría adelantarse.

ALERTAN SOBRE INCEDIOS Y SEQUÍAS

Vinelli también expresó preocupación por los incendios forestales y la falta de lluvias en las zonas andinas y amazónicas. Explicó que algunas quemas de pastizales responden a prácticas ancestrales de agricultores que buscan renovar el pasto, pero advirtió que la vegetación seca favorece la propagación del fuego.

Como referencia, mencionó que en 2023 se registraron 500 episodios de incendios, mientras que en 2024 la cifra llegó a 1.500. En 2026, hasta el momento de la entrevista, se contabilizaban 433 casos. Por ello, pidió prepararse para un posible incremento durante el próximo año.

Finalmente, consideró insuficientes las 20 facultades legislativas aprobadas y exhortó a los senadores a evaluar mayores atribuciones para el Gobierno, ante los desafíos de la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

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