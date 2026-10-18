Alias ‘El Jorobado’ presenta hábeas corpus para evitar su traslado a otro penal de máxima seguridad

La defensa de Adán Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, ha presentado un hábeas corpus ante el Poder Judicial para evitar que sea trasladado del penal Ancón I a otro establecimiento penitenciario. El documento, que data del pasado 5 de octubre, alega presuntos problemas de salud.

En menos de 24 horas, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla admitió a trámite el recurso y ordenó notificar al director de la cárcel para que respondiera a los hechos denunciados en un plazo de 48 horas desde la recepción de la notificación.

LA ALIANZA CRIMINAL

Lucano Cotrina es uno de los cabecillas de bandas criminales que habrían creado una alianza criminal llamada ‘La Confederación’ para continuar coordinando extorsiones, ataques y movimientos de dinero ilícito desde la cárcel. Ahora, un operativo policial en el penal de Ancón I busca separar a sus presuntos integrantes.

Entre los internos intervenidos figura Adán Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, quien cumple una condena de 15 años por tenencia ilegal de municiones. Según el Ministerio Público, también sería el presunto cabecilla de Los Sanguinarios de la Construcción, organización investigada por extorsionar a transportistas y agrupaciones musicales, cometer sicariato y utilizar empresas fantasma para obtener contratos con municipalidades de Lima Norte.

Durante el operativo, ‘El Jorobado’ fue visto en el patio central del pabellón 8. En medio del desplazamiento de los internos, habría intentado evitar las cámaras e incluso cambiarse de polo con otro recluso antes de escabullirse durante el pase de lista. Su nombre no solo aparece en las pesquisas sobre La Confederación, si no que es identificado como enemigo de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LA PRESUNTA ALIANZA

Cristhian Ponce Aranda, alias ‘Muerto’, condenado a 12 años por homicidio calificado y a ocho por robo agravado, habría sido lugarteniente de La Confederación y encargado de administrar cuentas clandestinas donde ingresaba dinero ilícito.

Otro de los investigados es Joao Nelsinho Heredia Helera, condenado a cadena perpetua por sicariato y vinculado a crímenes de extrema violencia. También aparece Luis Michael Ruiz Berrios, alias ‘Muelas’, quien cumple prisión preventiva y es señalado por la Fiscalía como presunto responsable de una red que reclutaba menores para atacar con granadas locales de víctimas de extorsión.

La lista incluye a Ernesto Sergio Gallarday Gonzales, alias ‘El Viejo Ernesto’, condenado a 23 años por secuestro y vinculado a Barrio King, y a José Daniel Calero León, sentenciado a 26 años por homicidio calificado y tenencia de armas. Asimismo, se encuentran Jonhairo Arancibia Sevillano y Jimmy Larry Bazán Valderrama. En tanto, el INPE ejecuta las medidas de separación y traslado, las defensas intentan cuestionarlas por la vía judicial.

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