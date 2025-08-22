Martín Vizcarra desde el penal: acusa al Gobierno de su traslado de Barbadillo a Ancón II

El expresidente Martín Vizcarra denunció que el Gobierno está tras la decisión del INPE de trasladarlo desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra actualmente, hacia el penal Ancón II.

Asimismo, mencionó que los miembros de la segunda junta calificadora que evaluó su situación, le adelantó que su decisión era que permaneciera en el penal de Barbadillo y que si finalmente era trasladado era por motivaciones políticas que llegaban desde las más altas esferas del poder.

“El INPE depende del Ministerio de Justicia y este depende de la presidenta Dina Boluarte. El miércoles 20, la presidenta de la junta me dice ‘disculpe que sea sarcástica, presidente, pero le deseo una buena estadía en Barbadillo, porque eso es lo que hemos determinado’. Así terminó la reunión con la segunda junta de evaluación”, remarcó.

Asimismo, en declaraciones desde el penal a RPP insistió en que “la segunda junta determinó que me correspondía estar aquí en Barbadillo y, si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo era por decisión política de otro nivel“.

El expresidente señaló que su caso es una “sucesión de abusos y arbitrariedades”. “Me siento indignado, porque no se respetan los derechos humanos ni el debido proceso. La prisión preventiva no tiene sustento legal, aduce que no tengo arraigo familiar, pero desconoce que tengo esposa, hija, nietos. Es increíble”, enfatizó.

