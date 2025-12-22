Martín Vizcarra: archivan acusación por caso Lomas de Ilo y descartan inicio de segundo juicio

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló el inicio de un segundo juicio oral contra el exmandatario Martín Vizcarra por el delito de colusión simple. Esta resolución vinculada al proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua revoca el fallo previo que buscaba procesarlo nuevamente por los mismos hechos.

El tribunal admitió el recurso de apelación de la defensa de Martín Vizcarra, quien actualmente purga una sentencia de 14 años de cárcel en el penal de Barbadillo por cohecho pasivo. Los puntos principales de la decisión incluyen:

Eliminación de duplicidad: La sala determinó que procesarlo por colusión bajo los mismos argumentos del caso de sobornos constituía una repetición injustificada .

Proceso vigente: Esta medida no anula la condena por cohecho pasivo propio ; solo detiene el avance del cargo secundario.

Pretensiones de la Fiscalía: El Ministerio Público solicitaba una pena de 10 años de prisión por este cargo de colusión.

La imputación archivada se centraba en la supuesta concertación ilícita entre Martín Vizcarra y las empresas Obrainsa e ICCGSA. Según las investigaciones, el exgobernador regional de Moquegua habría recibido 2.3 millones de soles en sobornos a cambio de favorecer a dichas constructoras con licitaciones públicas.

