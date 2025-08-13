Martín Vizcarra: así fue sacado del juzgado para que inicie su prisión preventiva

El expresidente Martín Vizcarra cumplirá cinco meses de prisión preventiva tras la decisión adoptada este miércoles por el Poder Judicial. Luego de recibir la noticia, el exmandatario fue sacado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ubicado en el Centro de Lima, al interior de una camioneta azul.

¿DÓNDE CUMPLIRÁ MARTÍN VIZCARRA LA PREVENTIVA EL EXPRESIDENTE?

Según diversos especialistas, Martín Vizcarra podría ser enviado al Penal de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo; y donde también pasó una larga etapa el ya fallecido Alberto Fujimori.

Cabe apuntar que el Penal de Barbadillo está ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Ate. Es administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).