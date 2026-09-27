Más de 2.3 millones de jóvenes votarán por primera vez este 4 de octubre en las ERM 2026

El próximo 4 de octubre no será una elección más para más de 2 300 000 jóvenes peruanos. Ese día marcará su debut en las urnas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una cifra que muestra el importante peso que tendrán los nuevos electores en esta jornada.

En este grupo están incluidos quienes alcanzaron recientemente la mayoría de edad y también aquellos que celebrarán sus 18 años el mismo domingo de las elecciones. Según información de Reniec, la distribución entre hombres y mujeres es bastante pareja: ellos representan el 51 % y ellas, el 49 %. Lima concentra buena parte de estos nuevos votantes, seguida por regiones como La Libertad, Cajamarca, Piura y Arequipa.

Su primera experiencia electoral llegará en unos comicios en los que más de 26 millones 314 mil ciudadanos están convocados a votar. No solo estará en juego quién dirigirá los gobiernos regionales: las urnas también definirán a las próximas autoridades provinciales y distritales que asumirán funciones en distintas partes del país.

En total, los electores escogerán 25 gobernadores y 25 vicegobernadores regionales, además de 364 consejeros. A ellos se sumarán 196 alcaldes provinciales, 1,696 alcaldes distritales y miles de regidores que integrarán los concejos municipales.

Pero a pocos días de la votación existe otro dato que preocupa a Reniec: alrededor de 600 mil documentos de identidad tramitados por ciudadanos mayores de edad continúan almacenados en sus agencias a la espera de ser recogidos. Por ello, la institución, a través de su jefa, Carmen Velarde Koechlin, exhortó a los usuarios a no esperar hasta el último momento para obtener su DNI.

Para facilitar la entrega, Reniec ampliará hasta 12 horas el horario de atención en las sedes que concentran la mayor cantidad de documentos pendientes. Incluso el propio 4 de octubre habrá atención desde primeras horas para quienes todavía necesiten recogerlos antes de acudir a votar.

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