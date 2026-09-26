ERM2026: ONPE termina distribución de material electoral a todo el interior del país

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de setiembre la distribución del material electoral hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), ubicadas fuera de Lima Metropolitana, como parte de la preparación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) de la institución informó que la última oficina en recibir la carga electoral fue la de Pomabamba, en Áncash. Ahora, las ODPE trasladarán el material hacia sus respectivos locales de votación, de acuerdo con sus cronogramas y bajo el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

La distribución omenzó el viernes 18 de setiembre bajo la supervisión del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano. Como parte de las medidas de seguridad, cada unidad móvil contó con un comisionado del organismo.

El sistema de monitoreo satelital se activó desde la salida de los camiones de la sede de la GGE, ubicada en Lurín, para realizar el seguimiento de las unidades durante su recorrido.

Entre los materiales trasladados se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, relaciones y listas de electores, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huella dactilar y manuales de instrucciones para los miembros de mesa. También fueron distribuidos sobres plásticos para remitir actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas y ánforas electorales.

El despliegue incluyó cédulas electorales de contingencia, repartidas en paquetes de 50 unidades a cada centro de acopio de los locales de votación.

DISTRIBUCIÓN EN LIMA Y CALLAO

El traslado del material electoral hacia los 2.115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao comenzará el viernes 2 de octubre, desde las 22:00 horas, con la participación de 250 unidades de transporte.

Los vehículos partirán desde la plataforma ‘Lurín Live’, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, directamente hacia los locales de votación. La ONPE también ha previsto cuatro autos de contingencia, cada uno con su respectivo conductor

En total se distribuirán aproximadamente 6.000 plantillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Cada local recibirá como mínimo dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio.

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