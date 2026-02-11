Megapuerto de Chancay: PCM advierte que actuará con “los recursos que la ley le faculta” tras fallo que limita a Ositrán

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunció luego de que el Poder Judicial limitara las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, de propiedad de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.

A través de un comunicado, la PCM señaló que el Poder Judicial habría ordenado a Ositrán abstenerse de ejercer funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras sobre el terminal, e incluso declarar inaplicables normas que sustentan sus competencias. “De configurarse tales supuestos, la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la normativa legal vigente, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta”, indicó.

Fallo judicial restringe supervisión de Ositrán

El juzgado constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por la empresa y dispuso que Ositrán no intervenga en la regulación integral del puerto. La única excepción es la intervención tarifaria, pero solo si Indecopi determina previamente la ausencia de competencia en los servicios a usuarios finales.

Según la sentencia, el puerto fue habilitado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), financiado íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión, por lo que no puede equipararse a infraestructura estatal o concesionada. No obstante, el fallo precisa que no queda sin control: la APN mantiene la supervisión técnica y de seguridad, mientras que Indecopi evalúa la competencia. En paralelo, la Sunat informó que el puerto ya ha recaudado más de S/ 1.037 millones, consolidando su peso estratégico en el comercio exterior del país.

