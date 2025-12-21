Funcionarios vinculados al escándalo de Qali Warma siguen cobrando sueldos del Estado

Solo cambió el nombre, pero no los rostros. Pese al escándalo de corrupción en Qali Warma —revelado por Punto Final—, que destapó una red criminal integrada por empresarios y funcionarios públicos, varios de los implicados han retornado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Otros continúan suspendidos en sus hogares, pero siguen cobrando sueldos pagados por el Estado.

Tras la denuncia, el programa Qali Warma fue rebautizado primero como Wasi Mikuna, y luego como Programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, los funcionarios acusados de recibir coimas de la empresa Frigoinca para manipular menús y especificaciones técnicas lograron revertir sus destituciones, gracias a errores administrativos del Midis. Varios de ellos ya han sido reincorporados.

MIDIS NO LOGRA EXPULSAR A MALOS ELEMENTOS

Uno de los casos emblemáticos es el de Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario de Qali Warma, quien —según la investigación fiscal— recibía pagos mensuales de 500 soles a través de la cuenta bancaria de su esposa, Judith Preciado. En total, Frigoinca desembolsó 17 mil soles para favorecer a la empresa en la región.

Actualmente, Álvarez está suspendido, pero continúa cobrando su salario desde su casa en un condominio en Chimbote.

Junto a él, otros nueve funcionarios del programa habrían integrado la red que permitía a Frigoinca burlar controles y ganar millonarios contratos a costa de la salud de los escolares más vulnerables del país.

14 MESES SIN SANCIÓN EFECTIVA

Han pasado 14 meses desde la revelación del escándalo, pero el Midis no ha logrado concretar la expulsión de los funcionarios implicados. Entre ellos figura Deyvis Espinoza Mendoza, quien —según la Fiscalía— recibió 215 mil soles en pagos fraccionados para modificar las especificaciones técnicas a favor de los productos enlatados de Frigoinca.

Los pagos fueron canalizados por su esposa, Yesabella Pazos Cribillero, exfuncionaria del sector Salud. Ambos están prófugos de la justicia.

Aunque el entonces ministro Julio Demartini anunció la separación de los implicados, SERVIR anuló las destituciones mediante dos resoluciones, lo que permitió que varios de ellos estén habilitados para volver.

MÁS FUNCIONARIOS REGRESAN

Actualmente, Julissa Fajardo Michelini y Fernando Herrera Carrión figuran como trabajadores activos del nuevo programa Wasi Mikuna, percibiendo sueldos públicos. Ambos fueron vinculados a la red de corrupción mediante conversaciones y pagos gestionados por Noemí Alvarado, extécnica de ventas de Frigoinca y principal operadora de las coimas.

En total, son 10 los funcionarios destituidos que, por errores en el proceso, están habilitados para retornar. De ellos:

3 ya han sido reincorporados y cobran sueldo .

2 están prófugos de la justicia .

5 permanecen en prisión preventiva.

