César Acuña visitó la casa allanada de su hermano Óscar Acuña, buscado por la PNP

En medio del operativo fiscal y policial por el caso Qali Warma, el programa Punto Final captó al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, retirándose de la vivienda que minutos después sería allanada por las autoridades. Se trata del domicilio de su hermano, Óscar Acuña, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe político del partido. El allanamiento iba acompañado de una orden de detención preliminar, pero el investigado no fue encontrado. Hasta la fecha, permanece inubicable.

En los exteriores de la casa, ubicada en Trujillo, se encontraban dos camionetas negras —una Lexus y una Toyota— registradas a nombre de César Acuña. Aproximadamente a las 11:00 a.m., el líder de APP salió del inmueble allanado y se retiró rápidamente a bordo de la Lexus.

DEPÓSITOS BAJO SOSPECHA

Según la tesis del Ministerio Público, Óscar Acuña habría recibido depósitos de 77 mil soles de parte de Frigoinca, proveedora del extinto programa Qali Warma. Estos pagos habrían tenido como fin facilitar el acceso de la empresa a funcionarios de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, entonces presidida por César Acuña, para influir en la fiscalización de una planta de conservas cárnicas. Parte de estos productos causaron intoxicaciones en escolares de distintas regiones del país.

En respuesta, Óscar Acuña reconoció haber recibido el dinero, aunque aseguró que fue un préstamo personal: “No dineros, una sola vez. Hay un solo depósito. Yo le he devuelto, yo le he devuelto el dinero”.

OPERATIVO CONTRA ‘LOS FRÍOS DEL HAMBRE’

La madrugada del 19 de noviembre, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción ejecutaron el operativo denominado “Los fríos del hambre”, que incluyó 16 allanamientos en viviendas, oficinas y el local partidario de APP en Trujillo, así como en inmuebles de Lima y Áncash.

Tres de los cinco investigados fueron detenidos, entre ellos Aníbal Morillo, exgerente de Salud de La Libertad, quien tenía a su cargo la supervisión de la planta de Frigoinca.

Uno de los principales objetivos del operativo era detener a Óscar Acuña Peralta, pero no fue hallado en su domicilio. La Fiscalía ahora investiga si alguien lo alertó sobre las órdenes de allanamiento y detención.

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia ha dispuesto intensificar su búsqueda. Óscar Acuña es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

