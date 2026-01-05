Miembros del GEIN recibirán asignación mensual de S/2 550 a partir de este año

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 autoriza el otorgamiento de una asignación especial mensual de S/ 2.550 a favor de los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú, quienes han sido declarados Héroes de la Democracia por su decisivo aporte en la lucha contra el terrorismo. El beneficio económico busca reconocer una labor histórica que contribuyó a debilitar a las organizaciones subversivas que operaron en el país durante las décadas de 1980 y 1990.

De acuerdo con la norma, la asignación será de carácter mensual y permanente, y se entregará exclusivamente a los miembros del GEIN que cumplan con los criterios establecidos. La ley precisa que quedan excluidos de este beneficio los comandos policiales que cuenten con sentencia firme condenatoria por delito doloso, con el fin de preservar la integridad y legitimidad del reconocimiento estatal.

¿QUÉ FUE EL GEIN?

El GEIN fue una unidad de élite creada en el seno de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, con la misión específica de capturar a las cúpulas de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Su trabajo se caracterizó por el uso de inteligencia policial, seguimiento minucioso y operaciones encubiertas, en contraste con estrategias de confrontación directa.

El mayor hito del grupo fue la denominada “Operación Victoria”, ejecutada el 12 de septiembre de 1992, cuando los agentes del GEIN lograron la captura de Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, junto a integrantes de su comité central. Esta acción es considerada un golpe decisivo contra el terrorismo en el Perú y marcó un punto de quiebre en el accionar subversivo.

Pese a este logro histórico, el GEIN fue posteriormente desarticulado durante el régimen de Alberto Fujimori, bajo la influencia de Vladimiro Montesinos, quien relegó a sus principales líderes. Con la asignación aprobada para 2026, el Estado busca saldar una deuda pendiente y reafirmar el reconocimiento a quienes contribuyeron de manera determinante a la defensa de la democracia y la seguridad nacional.

