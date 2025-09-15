Ministerio de Cultura rechaza que haya descendido la venta de entradas a Machu Picchu

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, emitió un comunicado sobre la venta de boletos para el ingreso para el Santuario Histórico de Machu Picchu en el que rechaza que exista una disminución en la comercialización de entradas.

A través del comunicado, difundido a través de sus redes sociales, señaló que hasta la fecha se han vendido 1 404 492 boletos de ingreso a Machu Picchu y que, de seguir con ese volumen de ventas, se superará la cifra de boletos vendidos durante el 2019.

En ese sentido, recordó que el 2019 fue el año prepandemia en el que se produjo un récord histórico de visitantes a Machu Picchu, con un total de 1 585 262 de ingresos, sumado entre turistas nacionales y extranjeros.

“Por esta proyección, rechazamos que pueda existir alguna afectación ocasionada por una presunta disminución de venta de entradas a Machu Picchu“, remarcó el Mincul.

Este comunicado se emite al final del primer día del paro de 48 horas en Machu Picchu convocado por sectores que rechazan la operación de buses turísticos hacia el santuario histórico.

La jornada de protesta comenzó con bloqueos en la vía férrea y restricciones en el transporte hacia la ciudadela inca, generando gran preocupación en el sector turístico. Desde la madrugada, pobladores de Ccorihuayrachina colocaron piedras en los rieles, impidiendo el normal funcionamiento de los trenes, mientras que en Machu Picchu Pueblo se redujo la circulación de buses de la empresa Consettur para evitar incidentes.

En ese contexto, la organización New7Wonders, que en 2007 declaró a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, emitió un pronunciamiento alertando que los conflictos sociales, la falta de coordinación institucional y la mala experiencia de los visitantes podrían dañar la imagen del Perú y hasta poner en riesgo la permanencia del santuario en esta prestigiosa lista mundial.

