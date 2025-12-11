Ministerio de Salud lanza comunicado sobre situación de la gripe H3N2 que genera preocupación

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado relacionado con la propagación de la gripe H3N2, también denominada influenza H3N2, que viene generando preocupación en el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde los casos se vienen multiplicando en medio de su época invernal.

En su mensaje, el Minsa resalta que el riesgo de brote actualmente es de leve a moderado, que la variante K de la gripe H3N2 no ha sido identificada en Sudamérica y que se ha activado la vigilancia epidemiológica para identificar posibles casos importados, sobre todo por el aumento de viajeros de fin de año.

MENSAJE DEL MINSA ANTE PROPAGACIÓN DE LA GRIPE H3N2

El Ministerio de Salud informó que “el riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado. El virus circula en el hemisferio norte (Europa y EE.UU.) por su temporada invernal. Sin embargo, en nuestra región el clima cálido limita su propagación masiva. A la fecha, este subclado no ha sido identificado en Sudamérica“.

También menciona que “ante el flujo de viajeros por fin de año, el Minsa ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna”.

El Minsa aprovechó el comunicado para reiterar que “las vacunas actuales continúan protegiendo contra la hospitalización y cuadros graves, siendo vitales para grupos vulnerables”. Finalmente, dio tres recomendaciones puntuales:

Los menores de 5 años, mayores de 60, así como los pacientes con comorbilidades deben vacunarse contra la influenza en los establecimientos de salud más cercanos.

en los establecimientos de salud más cercanos. Ante las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año, se insta a mantener el lavado de manos, usar mascarilla si presenta síntomas respiratorios y evitar acudir a reuniones si se siente enfermo .

. Quienes retornen de Europa o Estados Unidos deben estar alertas a síntomas respiratorios y acudir al establecimiento de salud más cercano, mencionando su historial de viaje.

