Ministerio de Trabajo emite comunicado ante paro de transportistas del miércoles

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado relacionado con el paro de transportistas convocado para el miércoles 14 de enero, el cual se desarrollará como medida de protesta por la ola de ataques delincuenciales de los que son víctimas los choferes y cobradores de los buses de transporte público de Lima y Callao.

En el mensaje, difundido en sus redes sociales, el MTPE exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles ante las dificultades que podrían tener los empleados para llegar a sus centros de trabajo.

En ese sentido, pidió que se priorice el teletrabajo “con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores” y otorgar una “tolerancia de cuatro horas en el horario de ingreso para las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público”.

Asimismo, el MTPE señaló que “el tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes” y que “ante la falta de acuerdo, este será determinado por el empleador”.

Finalmente, resaltó que “bajo ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada ni será materia de sanciones disciplinarias”.

