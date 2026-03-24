Tomás Gálvez jurará como fiscal de la Nación el 27 de marzo

Se oficializó la elección de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal de la Nación para un periodo de tres años, mediante la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.° 012-2026-MP-FN-JFS, publicada en el diario oficial El Peruano.

El documento también precisa que la ceremonia de juramentación se realizará el 27 de marzo, fecha desde la cual Gálvez Villegas asumirá formalmente la conducción del Ministerio Público.

Asimismo, se dispuso notificar la resolución al presidente de la República, a la Presidencia del Congreso, a la Presidencia del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Junta Nacional de Justicia y a las partes interesadas.

TOMÁS GÁLVEZ ELEGIDO POR LA JUNTA DE FISCALES SUPREMOS

La designación de Gálvez Villegas se concretó con tres votos a favor y dos en contra por parte de la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Zoraida Ávalos, Luis Arce Córdova, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y el propio Gálvez.

El ahora titular del Ministerio Público se venía desempeñando como fiscal de la Nación interino desde septiembre de 2025, tras la destitución de Delia Espinoza por decisión de la Junta Nacional de Justicia.

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