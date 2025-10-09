Ministro de Economía anuncia ‘declaración conjunta’ desde el Ejecutivo | VIDEO

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, confirmó que los representantes del Ejecutivo darán “una declaración conjunta” luego de que diversas bancadas mostraron su apoyo total a las cuatro mociones que buscan la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.

El anuncio lo hizo a su salida del Congreso de la República, a donde había acudido junto a los otros integrantes del gabinete ministerial en estas horas que se consideran cruciales para el régimen de Boluarte.

Como se sabe, durante la noche del miércoles 8 de octubre se vivió uno de los puntos más altos de la ola de violencia que azota al país: la reconocida banda Agua Marina fue atacada a balazos mientras ofrecía un concierto en Chorrillos. Producto del atentado, cuatro integrantes de la orquesta resultaron heridos.

En cuestión de horas, la indignación popular hizo que los congresistas reaccionaran apuntando como principal responsable de la situación a la presidenta Dina Boluarte, en su calidad de “jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional“.

Cabe apuntar que este jueves se presentaron hasta cuatro mociones de vacancia en contra de la ahora expresidenta Dina Boluarte y que bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso, que anteriormente votaron en contra de sendos pedidos de vacancia, esta vez anunciaron que apoyarían la medida.

