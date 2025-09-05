Ministro de Economía sustentó Presupuesto 2026 en el Congreso

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, sustentó ante el Pleno del Congreso los proyectos de Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero correspondientes al Año Fiscal 2026. El presupuesto público asignado asciende a S/ 257,562 millones, en línea con las proyecciones de crecimiento económico del país.

Durante su intervención, el titular del MEF señaló que dicho monto representa un incremento de S/ 5,761 millones respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2025.

“Con este equilibrio entre ingresos y gastos se permite mantener la disciplina fiscal. El presupuesto para el año 2026 asciende a 257,562 millones con un crecimiento del 2.3%, este crecimiento es coherente con las expectativas de expansión económica y garantiza la sostenibilidad fiscal”, afirmó.

El ministro explicó que este aumento está impulsado principalmente por los gastos corrientes, que se elevan en 4.7% respecto al año anterior. Asimismo, destacó el carácter descentralista del presupuesto 2026, al contemplar una asignación importante para gobiernos subnacionales.

“El presupuesto descentralizado del 2026 asciende a 93,339 millones de soles, distribuyéndose en 59,164 millones para gobiernos regionales y 36,382 millones para gobiernos locales, estos montos representan crecimientos de 4,705 millones para gobiernos regionales y 1,059 millones para gobiernos locales, lo que equivale a variaciones de 8.6% y 3% respectivamente”, detalló.

En esa línea, remarcó que se está garantizando la sostenibilidad de las remuneraciones públicas, especialmente en los sectores prioritarios como lo son Educación, Salud, Interior y Defensa.

Este esfuerzo presupuestal implica un incremento de S/ 9,883 millones en comparación al año 2025, lo que representa un aumento del 11.8%, permitiendo asegurar los sueldos del personal público: “Nuestro recurso más importante para la implementación de las políticas públicas”.

Asimismo, Pérez Reyes destacó que el presupuesto fortalece la capacidad de acción de las autoridades regionales y locales, al contemplar una mayor participación en la ejecución de los recursos desde el inicio del año fiscal. Agregó que el 61.4% del presupuesto descentralizado será ejecutado directamente por los gobiernos regionales y locales, lo cual permite una gestión más eficiente desde el inicio del ejercicio fiscal.

Finalmente, el ministro resaltó el fortalecimiento de las funciones esenciales del Estado mediante el incremento de recursos en áreas clave para la población: “Educación que representa un 22%, salud un 15%, transportes un 10%, orden público y seguridad un 7% y protección social un 5%”.

Según manifestó, estas funciones representan las principales prioridades del presupuesto y el aumento de su financiamiento refleja la determinación de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas.

