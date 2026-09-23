Ministro de Justicia pide al Congreso que se aprueben facultades legislativas para reorganizar penales y centros juveniles

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que el Gobierno necesita que se aprueben las facultades legislativas solicitadas al Congreso para que su cartera pueda reorganizar los establecimientos penitenciarios y los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación del país,

Durante una visita al penal Ancón II, el titular del sector destacó que aproximadamente 500 personas se encuentran recluidas en esta cárcel por el delito de omisión a la asistencia familiar. “No es posible que estén en un penal de alta seguridad internos por un delito que, si bien es cierto, es pernicioso para la sociedad y para sus familias, necesita un tratamiento diferenciado”, expresó. En esa línea, señaló que, tal como se plantea en la iniciativa legislativa enviada al Parlamento, estos internos podrían ser trasladados a hangares.

“En esas 500 ubicaciones (que quedarían libres) se podrían reubicar a otros internos de mayor peligrosidad que en este momento están en penales que no revisten las garantías y la seguridad adecuadas”, indicó. En ese sentido, Álvarez sostuvo que contar con las facultades delegadas permitiría agilizar estos traslados y evitaría que los internos presenten recursos legales para frenar las medidas.

El ministro también visitó el Anexo III del penal Ancón II, donde se encuentran recluidos jóvenes infractores de alto riesgo. Allí explicó que, dentro del marco del pedido de facultades, los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan delitos violentos podrían ser trasladados a centros especializados administrados por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), en los que se garantice su rehabilitación mediante trabajo productivo.

Añadió que, entre las medidas contempladas en la solicitud, se dispone también el traslado de los jóvenes mayores de edad que actualmente permanecen en los centros juveniles hacia otros establecimientos adecuados, de modo que queden separados de los menores de edad. Según cifras del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), más del 51 % de los jóvenes que se encuentran en los nueve centros juveniles y en el Anexo III de Ancón II ya son mayores de edad.

TORRES PIDE QUE SE DEFINA UNA POSICIÓN

En tanto, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, exhortó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a que definan su posición sobre el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori.

Durante una actividad con representantes de las micro y pequeñas empresas del sector gastronómico, el titular de la Cámara de Senadores manifestó su preocupación por la falta de un pronunciamiento dentro del plazo establecido y afirmó que esta situación debe motivar una reflexión sobre la necesidad de que el Poder Legislativo adopte decisiones oportunas.

“Esta delegación de facultades busca poner orden, no solamente poder darnos una situación adecuada para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, sino para poner orden dentro de la administración pública”, manifestó.

“No tener un pronunciamiento en un momento conforme el reglamento lo dispone tiene que llamarnos a la reflexión. Yo invoco a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a tomar una decisión y permitir, de esta manera, que los peruanos puedan gozar de soluciones, herramientas e instrumentos que les permitan salir adelante”, agregó.

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