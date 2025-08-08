Temas
Ministro de Justicia respalda ley de amnistía para militares y policías

El ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, confirmó que su sector respaldará el proyecto de ley que plantea amnistiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa investigados o procesados por acciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo.

Recordó que el Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de agosto para decidir si promulga u observa la iniciativa, que ha generado amplias reacciones en el ámbito político y social.

La presidenta Dina Boluarte ya había expresado su apoyo a la propuesta, al señalar que busca beneficiar a quienes enfrentaron el terrorismo entre 1980 y 2000. El 9 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la iniciativa en segunda votación. El texto está a la espera de que el Ejecutivo decida si la promulga, la observa o la rechaza.

¿QUÉ DISPONE LA LEY DE AMNISTÍA Y QUIÉNES SERÍAN FAVORECIDOS?

La Ley de Amnistía establece dos escenarios para beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa. El primero se aplica a quienes no tienen sentencia firme y están bajo investigación o juicio por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado interno de las décadas de 1980 y 1990.

El segundo considera a personas mayores de 70 años que ya han recibido condena definitiva o se encuentran en proceso de cumplirla. Según sus impulsores, la norma busca dar una salida legal a quienes combatieron a los grupos terroristas en un periodo en el que hubo más de 60,000 víctimas y graves secuelas sociales.

Sin embargo, la propuesta también ha generado rechazo en sectores que advierten que podría abrir la puerta a la impunidad frente a violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto histórico.

