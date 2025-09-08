Ministro del Interior acudirá a interpelación en el Congreso: “Que no se diga que no se está trabajando”

El Pleno del Congreso aprobó interpelar este jueves 11 de setiembre al ministro del Interior, Carlos Malaver, quien deberá responder un pliego de 22 preguntas referidas a una supuesta inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana que vive el país.

Malaver acudirá a interpelación y descarta renunciar: “Que no se diga que no se está trabajando”

El actual titular del Mininter es cuestionado por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público.

“Yo doy las explicaciones del caso y será el Congreso quien tendrá que decidir. Estoy cumpliendo mi trabajo y estamos enfocados permanentemente en la lucha contra la criminalidad, que no se diga en ningún momento que no se está trabajando”, señaló.

De acuerdo con el documento del Congreso, las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público, seguridad ciudadana; así también que en la práctica no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país.

RESPONDE CRÍTICAS AL MININTER

En otro momento, Malaver se refirió a las críticas relacionadas a su función, destacando la responsabilidad interinstitucional de esta labor.

“Nosotros estamos poniendo el mayor esfuerzo, somos transparentes. Todas las acciones que realiza la Región Policial Lima de parte de prevención se las pasamos a los puntos focales que hay en los diversos gremios. Los resultados operativos los comunicamos para que puedan acumularse las denuncias, incrementar los expedientes y pasarlos al Poder Judicial con el acompañamiento del Ministerio Público”, precisó.

Asimismo, aprovechó en explicar que la toma de decisiones dentro del Ministerio del Interior cuenta con un marco normativo que delinea el ámbito laboral y sus acciones. De no cumplirlo, incurriría en situaciones de carácter penal.

“Hay una serie de situaciones logísticas y más aún, hay que mejorar la normativa. Mucha gente dice que apliquemos normas, lo más importante es que se cumpla la ley”, agregó.

Agregó que los hechos que vienen ocurriendo en el país a consecuencia de la criminalidad son una muestra de que la población se encuentra desprotegida, y es aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso.

