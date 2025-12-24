Ministro del Interior sobre corredor humanitario con Chile: “A nivel de Cancillería se está trabajando”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, evitó pronunciarse sobre la propuesta del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para crear un corredor humanitario que permita el retorno de migrantes indocumentados —en su mayoría venezolanos— a su país de origen. La iniciativa, planteada por Kast durante una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también requeriría la participación del Perú y de otros países de la región.

Consultado al respecto, Tiburcio evitó adelantar una posición oficial del Ejecutivo y señaló que el tema viene siendo evaluado por la Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Hugo de Zela, en el ámbito diplomático.

“Es un tema que se está trabajando a nivel de Cancillería. Eso lo tiene que responder nuestro canciller. Nuestro apoyo es permanente a Cancillería, es todo lo que podemos hacer”, declaró el ministro a la prensa.

EL CORREDOR HUMANITARIO DE KAST

El presidente electo de Chile se encuentra realizando una gira por diversos países de la región, en la que ha sostenido reuniones con distintos mandatarios. Tras sus visitas a Argentina y Ecuador, Kast propuso la creación de una vía segura que permita el retorno de migrantes en situación irregular, especialmente venezolanos, hacia sus países de origen.

La iniciativa no solo involucra a Chile, sino que requeriría el consentimiento de países como Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.

“Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede implementar un corredor humanitario para personas que se encuentran de manera irregular en Chile, Perú y Ecuador, y que puedan volver a su patria. También hemos solicitado al Gobierno venezolano que abra sus fronteras para facilitar el retorno de quienes así lo deseen”, señaló Kast tras su encuentro con Noboa.

Por el momento, la postura oficial del Gobierno peruano aún no ha sido definida. No obstante, el tema podría ser abordado durante la reunión que sostendrán José Antonio Kast y José Jerí cuando el mandatario chileno electo visite el Perú en enero, encuentro que fue confirmado por la Cancillería.

