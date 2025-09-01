Ministro del Interior sobre médicos especialistas en Palacio: “Es personal asignado, no solo la presidenta requiere atención”

En entrevista con Latina Noticias, el ministro del Interior, Carlos Malaver, fue consultado sobre el retorno a sus labores de los médicos especialistas del Hospital de la Policía, Luis N. Sáenz, destinados a Palacio de Gobierno. Esta interrogante surgió en el marco de la preocupante falta de médicos especialistas, en medio de una creciente crisis que afecta a miles de policías en actividad, en retiro y a sus familias.

¿VOLVERÁN LOS MÉDICOS DE PALACIO?

Si bien es cierto la entrevista se centraba en temas de seguridad y amenazas, el titular del Mininter fue abordado sobre un reciente asunto: la situación de los médicos especialistas del hospital policial que han sido destinados a Palacio de Gobierno.

Al respecto, Malaver explicó que se trata de personal asignado, pues en Palacio no solo se encuentra la presidenta Dina Boluarte, sino también una gran cantidad de efectivos policiales y del Ejército que requieren atención médica.

“Tenemos una brecha porque no solamente mi lucha es contra la criminalidad, es tratar de darle bienestar a los efectivos policiales, el tema de la defensa legal y el tema de la salud. Hay mucha gente que necesita camas, hay mucha gente que necesita medicinas, es por eso que estamos haciendo todo los esfuerzos. Pero que no se diga jamás que no hay voluntad”, declaró el ministro.

Tras la emisión del reportaje de Punto Final, la situación ha generado críticas al conocerse que varios médicos han sido reasignados para atender en Palacio de Gobierno, mientras las listas de espera en el hospital no dejan de crecer.

Actualmente, el nosocomio no cuenta con médicos especialistas que abastezcan las consultas, lo que obliga a miles de pacientes, incluyendo a policías con décadas de servicio, a esperar meses o incluso años por una cita.

Familiares y asociaciones de policías han denunciado que el personal médico disponible es insuficiente, especialmente en áreas críticas como neurología, oncología y cardiología. Además, la falta de camas y medicamentos agrava la situación de quienes dependen exclusivamente del sistema de salud policial.

Desde el Ministerio del Interior se ha señalado que “se están haciendo esfuerzos” para cerrar esta brecha y asegurar que los miembros de la institución reciban una atención médica adecuada y oportuna.

