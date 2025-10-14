Con Ernesto Álvarez como premier: este es el gabinete ministerial del José Jerí
José Jerí asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. En la madrugada del viernes 10 de octubre, el entonces presidente del Congreso juró como nuevo mandatario y luego de varios días, presentó a su gabinete ministerial.
- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) – Ernesto Álvarez
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) – Sandra Gutierrez
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) – Teresa Mera
- Ministerio de Cultura (Mincul) – Alfredo Luna
- Ministerio de Defensa (Mindef) – César Díaz Peche
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) – Vladimir Cuno
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) – Lesly Shica
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Denisse Miralles Miralles
- Ministerio de Educación (Minedu) – Jorge Figueroa Guzmán
- Ministerio de Energía y Minas (Minem) – Luis Bravo
- Ministerio del Ambiente (Minam) – Miguel Espichán
- Ministerio del Interior (Mininter) – Vicente Tiburcio Orbezo
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Walter Martínez Laura
- Ministerio de la Producción (Produce) – César Quispe
- Ministerio de Relaciones Exteriores – Hugo Pardo de Zela Martínez
- Ministerio de Salud (Minsa) – Luis Quiroz
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) – Óscar Fernández
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Aldo Prieto
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Wilder Sifuentes
