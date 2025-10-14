Con Ernesto Álvarez como premier: este es el gabinete ministerial del José Jerí

José Jerí asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. En la madrugada del viernes 10 de octubre, el entonces presidente del Congreso juró como nuevo mandatario y luego de varios días, presentó a su gabinete ministerial.

Este martes se dio a conocer la lista de ministros, incluido el premier. Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, Jerí posó junto a su equipo, que lo acompañará en los próximos meses de gestión. En esta nota de Latina Noticias, conoce quiénes integran su gabinete. ESTOS SON LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) – Ernesto Álvarez

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) – Sandra Gutierrez

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) – Teresa Mera

Ministerio de Cultura (Mincul) – Alfredo Luna

Ministerio de Defensa (Mindef) – César Díaz Peche

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) – Vladimir Cuno

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) – Lesly Shica

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Denisse Miralles Miralles

Ministerio de Educación (Minedu) – Jorge Figueroa Guzmán

Ministerio de Energía y Minas (Minem) – Luis Bravo

Ministerio del Ambiente (Minam) – Miguel Espichán

Ministerio del Interior (Mininter) – Vicente Tiburcio Orbezo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Walter Martínez Laura

Ministerio de la Producción (Produce) – César Quispe

Ministerio de Relaciones Exteriores – Hugo Pardo de Zela Martínez

Ministerio de Salud (Minsa) – Luis Quiroz

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) – Óscar Fernández

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Aldo Prieto

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Wilder Sifuentes

