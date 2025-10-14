Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Con Ernesto Álvarez como premier: este es el gabinete ministerial del José Jerí

Política
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

José Jerí asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. En la madrugada del viernes 10 de octubre, el entonces presidente del Congreso juró como nuevo mandatario y luego de varios días, presentó a su gabinete ministerial.

Este martes se dio a conocer la lista de ministros, incluido el premier. Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, Jerí posó junto a su equipo, que lo acompañará en los próximos meses de gestión. En esta nota de Latina Noticias, conoce quiénes integran su gabinete.

ESTOS SON LOS MINISTROS DE JOSÉ JERÍ

  • Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) – Ernesto Álvarez
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) – Sandra Gutierrez
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) – Teresa Mera
  • Ministerio de Cultura (Mincul) – Alfredo Luna
  • Ministerio de Defensa (Mindef) – César Díaz Peche
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) – Vladimir Cuno
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) – Lesly Shica
  • Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – Denisse Miralles Miralles
  • Ministerio de Educación (Minedu) – Jorge Figueroa Guzmán
  • Ministerio de Energía y Minas (Minem) – Luis Bravo
  • Ministerio del Ambiente (Minam) – Miguel Espichán
  • Ministerio del Interior (Mininter) – Vicente Tiburcio Orbezo
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Walter Martínez Laura
  • Ministerio de la Producción (Produce) – César Quispe
  • Ministerio de Relaciones Exteriores – Hugo Pardo de Zela Martínez
  • Ministerio de Salud (Minsa) – Luis Quiroz
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) – Óscar Fernández
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Aldo Prieto
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Wilder Sifuentes

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Daniela Darcourt aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo