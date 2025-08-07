Ministros rechazan declaraciones de Petro y reafirman soberanía sobre Santa Rosa de Loreto | VIDEO

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, junto a varios ministros, rechazó de manera categórica las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto. El pronunciamiento se realizó desde la propia localidad, durante una acción cívica con presencia de autoridades y pobladores.

Arana aseguró que su intervención cuenta con la autorización de la presidenta Dina Boluarte y enumeró los principales puntos de la posición oficial del Gobierno peruano.

Cabe apuntar que Santa Rosa de Loreto es un distrito fronterizo ubicado frente a la ciudad de Leticia, Colombia, y forma parte de la provincia de Ramón Castilla, en la región Loreto. La zona es estratégica por su ubicación en el punto trifronterizo entre Perú, Colombia y Brasil, y cuenta con presencia militar y policial permanente.

PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS

Rechazo absoluto a las expresiones de Gustavo Petro que, según el Ejecutivo, desconocen la soberanía peruana sobre Santa Rosa de Loreto. Reafirmación de soberanía sobre la isla de Chinería, incluida en el distrito, asignada al Perú en el proceso de demarcación derivado del Tratado Salomón-Lozano de 1922. Respaldo de la soberanía con argumentos históricos y presencia permanente de instituciones del Estado peruano en la jurisdicción. Ratificación de que no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia y que el Perú defiende su territorio con firmeza, pero con vocación de diálogo y paz. Llamado a que los países de América Latina y, en especial, de Sudamérica, se concentren en desarrollo, inversiones, infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud. Garantía al pueblo peruano de que el Gobierno está protegiendo los intereses nacionales y la integridad territorial. Reiteración de que no hay discusión alguna sobre la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto ni en ninguna otra frontera.

