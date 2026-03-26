Minsa crea grupo de trabajo para mejorar abastecimiento de medicamentos e insumos médicos

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de evaluar y proponer mejoras en el abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, con especial atención a los pacientes oncológicos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 280-2026/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano. Este grupo dependerá directamente del sector Salud y tendrá como principal objetivo analizar la situación actual del suministro de medicamentos e insumos médicos en el país, además de formular propuestas que garanticen un acceso oportuno, de calidad y equitativo.

Según la resolución, el grupo deberá instalarse en un plazo máximo de tres días hábiles después de la acreditación de sus integrantes. Estará presidido por un representante del despacho ministerial e integrado por delegados de distintas instancias del sector Salud, entre ellas el Seguro Social de Salud y el Seguro Integral de Salud.

El documento precisa que el equipo tendrá un plazo de 90 días calendario para cumplir sus funciones. Entre ellas figura la elaboración de propuestas para mejorar el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, así como la presentación de un informe final con recomendaciones al titular del sector. Su labor será ad honorem.

EJECUTIVO DESTINA S/ 37 MILLONES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS

En esa misma línea, el Gobierno anunció la asignación de 378 millones de soles para la compra internacional de medicamentos oncológicos, con el fin de asegurar la continuidad de los tratamientos en el país.

Esta adquisición permitirá reforzar la atención de 14 tipos de cáncer y, según estimaciones del Ejecutivo, beneficiará a más de 285 mil pacientes.

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