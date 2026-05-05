Minedu pide 119 millones de soles para mitigar crisis de becas del Pronabec

En medio de la crisis educativa por la falta de financiamiento para las becas del Pronabec, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, solicitó al Congreso de la República la aprobación de recursos adicionales por más de 119 millones de soles para ampliar las convocatorias de Beca 18 y Beca Generación Bicentenario que actualmente son afectadas por falta de recursos.

Cuadros explicó que, de tal monto, 105 millones irá destinado a abrir 5316 plazas más para Beca 18 y 14 millones serían destinados para la Beca Generación del Bicentenario, la cual, hace unas semanas atrás, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la anulación de una convocatoria próxima.

“La Beca Generación del Bicentenario no se ha anulado; tenemos la mejor voluntad para ayudar a los peruanos talentosos que aspiran a esa beca y esperamos que el crédito suplementario sea aprobado para hacer inmediatamente la convocatoria, porque sin presupuesto sería sumamente irresponsable hacerlo”, explicó la ministra Cuadros ante los congresistas.

Beca Generación Bicentenario sigue en pie, según ministra

Semanas anteriores, Punto Final presentó varias denuncias de estudiantes de maestrías y posgrados que, debido a la anulación de una convocatoria de la Beca Generación Bicentenario, se vieron afectados en sus metas, pues postularon a universidades internacionales que evalúan a sus becarios antes de sus ingresos bajo ciertos parámetros.

Al respecto, Cuadros indicó que la beca se encuentra en un proceso de reogranización para superar las deficiencias acumuladas por años y volver a los recursos que invierte el Estado.

Sobre los becarios, indicó que el 40% no ha vuelto de manera permanente al país y que el 38% no cumplió con el Compromiso de Servicio al Perú que habían asumido antes de tomar la beca. El monto más alto que se paga por una maestría en el extranjero es 634 mil soles y que el promedio es de 280 mil.

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