Moción de vacancia a Dina Boluarte ingresó a Mesa de Partes del Congreso

Lo último. Con 35 congresistas autores, se ingresó la primera moción de vacancia contra Dina Boluarte a la Mesa de Partes del Congreso de la República. El pedido es por la “incapacidad moral de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra“.

Asimismo, minutos después fue presentada la segunda moción de vacancia contra Boluarte, esta vez la lista encabezada por la parlamentaria, Norma Yarrow. En este documento, son 28 autores los que forman parte de la moción.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DESDE EL CONGRESO