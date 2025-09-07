Mónica Delta advierte sobre atentado a la prensa tras pedido contra periodista de Latina Noticias

En conversación con RPP, Mónica Delta, periodista de Latina Noticias, se pronunció sobre el pedido del gobierno de levantar el secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, reportero de Punto Final.

La conductora del mencionado programa de investigación precisó que este acto representa un ataque directo al derecho de resguardar las fuentes de información. “Para mí implica vulnerar el principio de la protección de la fuente”, declaró.

En esa línea, advirtió que abrir el acceso del gobierno a las comunicaciones periodísticas sería equivalente a revelar la identidad de quienes, con riesgo personal, proporcionan información de interés público.

“No podemos darle la oportunidad al poder para que le meta la mano a las comunicaciones de los periodistas, porque allí sí estaríamos en una situación sumamente grave en relación a la capacidad que tenga un periodista de investigación para revelar”, enfatizó.

Ante este escenario, Delta resaltó el trabajo de Rodrigo Cruz y subrayó que la medida evidencia la forma en que actúa el poder. Enfatizó, además, que la protección de las fuentes es un principio fundamental del periodismo y que ningún actor debería exigir su revelación.

