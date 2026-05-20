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MTC confirma “acceso no autorizado” al Sismate tras envío de alertas a celulares

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MTC confirma “acceso no autorizado” al Sismate tras envío de alertas a celulares
Felipe Morales
Felipe Morales
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que hubo un “acceso no autorizado” al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate). Además, informó que dispuso que se ejecuten acciones de monitoreo y evaluación para conocer todos los detalles acerca de la difusión de una falsa alerta sobre un supuesto sismo de gran magnitud.

A través de un comunicado, el MTC adelantó que el acceso se produjo a través de una cuenta del proveedor del sistema, Consorcio Everbridge, “desde la cual se emitieron mensajes falsos de alerta de sismo, tsunami, además de contenido que no guarda relación con la gestión de emergencias“.

Al referido ministerio también mencionó que se activaron los protocolos de respuesta para “identificar el origen y alcance del incidente”. Puedes ver el comunicado completo del MTC a continuación:

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