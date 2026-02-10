Municipalidad de Lima suspende proyecto de la nueva vía rápida Javier Prado tras reunión con vecinos

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la suspensión temporal del proyecto “Nueva Vía Rápida Javier Prado: Begonias–Sánchez Carrión”, hasta que una Comisión Técnica Evaluadora emita un informe sobre su viabilidad. La decisión fue comunicada este martes a través de un pronunciamiento oficial.

La medida se adoptó tras una reunión entre el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga; y vecinos de la zona, como parte de una política de diálogo con la ciudadanía impulsada por la comuna metropolitana.

COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA

Durante el encuentro, se informó sobre la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora, que tendrá a su cargo el análisis técnico integral del proyecto. Asimismo, se anunció que se realizarán reuniones periódicas con los vecinos mientras dure el proceso de evaluación.

El comunicado precisa que la obra permanecerá paralizada hasta que la comisión emita su informe técnico, sin que se haya establecido un plazo para la presentación del documento final.

