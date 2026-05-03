Ni sus propios militantes votaron por ellos: las cifras que golpean a varios partidos políticos tras las elecciones 2026

Las elecciones del 12 de abril dejaron más que derrotas políticas. Varias agrupaciones quedaron fuera de carrera tras no superar la valla electoral. La Unidad de Investigación de Latina Noticias analizó la data y encontró que, en varias agrupaciones políticas, ni siquiera sus propios afiliados votaron por sus candidatos. Las cifras analizadas tras los comicios revelan un fenómeno que golpea directamente la estructura interna de los partidos: la falta de respaldo incluso entre su militancia.



Uno de los casos más notorios es el de Alianza para el Progreso. El partido liderado por César Acuña registraba más de 389 mil afiliados, pero apenas 184 mil votaron por él. Es decir, más de 205 mil militantes no respaldaron a su propio líder. El abogado y vocero de APP, Elio Riera, reconoció que el llamado “núcleo duro” del partido no respondió como esperaban y admitió que la agrupación deberá replantear su estrategia política.

Perú Libre atraviesa una situación similar. Con más de 219 mil afiliados registrados, solo 96 mil votaron por Vladimir Cerrón. Más de 122 mil perulibristas optaron por otras alternativas, viciaron su voto o simplemente no respaldaron al fundador del partido. Richard Rojas, secretario general de la agrupación, señaló que parte de la militancia quedó dividida tras la separación política entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

En Avanza País, el panorama tampoco fue distinto. La agrupación tenía más de 51 mil afiliados, pero únicamente 31 mil respaldaron la candidatura del general José Williams. La congresista Carol Paredes admitió que el resultado fue un golpe para el partido y atribuyó parte de la derrota a la corta campaña electoral y a la reestructuración interna que atravesó la organización durante los últimos meses.

El caso de Fuerza y Libertad también refleja la crisis de representación partidaria. El partido registraba más de 83 mil afiliados, aunque solo 26 mil votaron por Fiorella Molinelli. La ex candidata sostuvo que muchos electores optaron por un “voto estratégico”, dejando de lado candidaturas con pocas posibilidades. Además, reconoció que deberán fortalecer el vínculo con sus militantes y reorganizarse para sobrevivir políticamente.

Las cifras también alcanzan a otras agrupaciones. Somos Perú registró más de 178 mil afiliados, aunque cerca de 34 mil no votaron por George Forsyth. Perú Moderno, Partido Democrático Federal y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores enfrentaron situaciones similares, evidenciando una desconexión entre partidos y militantes que atraviesa casi todo el escenario político nacional.

NUEVAS FIRMAS

Las agrupaciones que no superaron la valla deberán volver a recolectar firmas para intentar reinscribirse. La ley exige reunir adherentes equivalentes al 3 % del padrón electoral nacional, además de un número mínimo de afiliados. A pesar de perder la inscripción, estos partidos aún podrán participar en las elecciones regionales y municipales de este año gracias a la normativa vigente.

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