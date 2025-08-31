Canciller Elmer Schialer respalda defensa hacia Nicanor Boluarte: “Tengo pruebas del uso político de la justicia”
En entrevista con Punto Final, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, salió en defensa de Nicanor Boluarte, luego de que la vivienda del hermano de la presidenta, ubicada en el distrito de San Borja, fuera allanada durante la madrugada.
El canciller respaldó que todo el Gabinete haya cerrado filas en apoyo a Nicanor Boluarte, al sostener que lo ocurrido va más allá de un tema personal y representa, según dijo, un riesgo directo para la institucionalidad del país.
“Me parece correcto que se haya salido en defensa del hermano de la presidenta Dina Boluarte. El señor Nicanor Boluarte no es cualquier persona; lo que estamos defendiendo es la institucionalidad. Porque, justamente, si no fuera el hermano de la presidenta, ¿usted cree que lo hubieran allanado de esa manera? Yo tengo pruebas fehacientes de la utilización política de las acciones y actividades del Ministerio Público para acorralar y acosar a la gente“, declaró Elmer Schialer.
¿POR QUÉ EL PERÚ QUIERE RETIRARSE DE LA CIDH?
El canciller Elmer Schialer también se refirió a la posición del Gobierno respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en medio de los cuestionamientos a este organismo internacional por su rol en casos vinculados al Perú.
El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que el Ejecutivo viene analizando la permanencia del país en la CIDH y que ya se han iniciado trabajos internos para evaluar los escenarios posibles.
“Hemos conformado un grupo encargado de evaluar toda la documentación y los fundamentos que podrían justificar una posible salida del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Perú considera esta medida porque sentimos que la Comisión no está funcionando de manera adecuada. Tal como lo señaló el premier Eduardo Arana en su discurso de investidura, se evaluará qué acciones tomar frente a esta situación. Percibimos que la actuación de la Comisión no siempre se condice con la realidad del país“, sostuvo.
¿HABRÁ DIÁLOGO CON COLOMBIA?
Finalmente, el canciller Elmer Schialer adelantó que en septiembre la Comisión Mixta Permanente sostendrá una reunión en Lima con sus pares de Colombia para abordar diversos temas de interés bilateral, entre ellos las relaciones diplomáticas vinculadas al distrito de Santa Rosa, en la región Loreto.
“El 11 y 12 de septiembre nos reuniremos en Lima con la Comisión Mixta Permanente para dialogar, y entre los temas a tratar estará la navegabilidad en el río Amazonas“, concluyó.
