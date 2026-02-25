“No podíamos perder tiempo”: Miralles revela por qué Hernando de Soto no asumió la PCM

El 24 de febrero, Denisse Miralles, tras juramentar como presidenta del Consejo de Ministros del gobierno transitorio de José Balcázar, declaró que Hernando de Soto no aceptó el premierato porque pidió realizar cambios en el gabinete ministerial, lo que habría sido mal visto por los ministros ya elegidos por el mandatario perulibrista, aconsejándole que “no podían perder el tiempo” ante la crisis ambiental.

“Obviamente era una situación muy compleja, por lo que le dijimos al señor presidente que no podíamos perder el tiempo“, contestó la premier Miralles a la periodista de Latina Noticias, Cari Saldaña, quien formuló la consulta por el economista de Soto.

Según relato Miralles, la juramentación de ministros iba a realizarse a las 12.00 p. m. del 24 de febrero, e incluso había una lista de ministros ya elegidos por de Soto, pero que habrían sido rechazados abruptamente en la reunión de las 8.00 a. m. por un desacuerdo.

“El nos informó que había cambiado de opinión, incluso había una lista de propuestas de ministros que seguro habían sido citados en la mañana pero que él (de Soto) había informado que quería hacer cambios adicionales”, declaró Miralles.

La respuesta de Hernando de Soto

En la puerta de su casa, Hernando de Soto brindó una improvisada rueda de prensa por el acontecimiento que acababa de ocurrir: la juramentación del premierato sin él. Aunque asombrado, declaró que él le dijo a Balcázar que no quería ser una mera imagen, sino un garante para cambios institucionales “para indicar que no tienen intereses de más atrás”.

“La respuesta fue sí”, declaró de Soto sobre la respuesta de Balcázar sobre los cambios en el órgano presidencial. Por otro lado, también indicó que no quería ser el líder del Consejo de Ministros porque nunca ha sido, y que quería implementar personas en su gabinete que estaban fuera del entorno político actual de Balcázar.

Por otro lado, también reveló que José Balcázar tomó desayuno a las 8.00 a. m. del 24 de febrero en su casa, donde dialogaron sobre las reuniones que tendrían con varios representantes de los Estados Unidos para mejorar la imagen del Perú. Sin embargo, no abordó la problemática de los desastres naturales por la activación del Niño Costero.

“Hemos observado que en el nuevo gabinete hay varios cerronistas, gente de APP que genera tanto intereses económicos como organizaciones populares, y hay tantas personas que han criticado tanto a Julio Velarde, como a mí”, advirtió de Soto, decepcionado. “Estamos en momentos de incertidumbre (…) Hay un proceso de venezolarizar al Perú”, finalizó con adjetivos.

