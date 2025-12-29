Nombran a nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

A través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo anunció cambios en el alto mando militar, específicamente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El documento oficial dispone el cese del general de división David Ojeda Parra como jefe del Comando Conjunto a partir del 1 de enero de 2026. Ese mismo día pasará a situación de retiro tras cumplir 40 años de servicios al Estado.

La resolución lleva la firma del presidente de la República, José Jerí, y forma parte del proceso regular de renovación del mando militar. De forma paralela, el Ejecutivo emitió una segunda resolución suprema que da por concluido el nombramiento del general de división César Briceño Valdivia como Comandante General del Ejército, y oficializa su designación como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo que también asumirá desde el 1 de enero de 2026.

EXPERIENCIA EN EL EJÉRCITO

Briceño Valdivia cuenta con una extensa trayectoria operativa y de gestión dentro del Ejército del Perú. En el ámbito operacional, participó en el proceso de pacificación nacional y en tareas de apoyo al desarrollo. Entre otros cargos, se desempeñó como comandante general de la 3.ª Brigada de Fuerzas Especiales en el Frente Huallaga, director de Inteligencia del Ejército, comandante general de la III y II Divisiones del Ejército, y jefe de los Comandos Operacionales del Sur y del Centro.

En el campo administrativo, ocupó posiciones estratégicas como director ejecutivo del Fondo de Vivienda Militar del Ejército, jefe del Servicio de Ingeniería del Ejército, subinspector del Ejército, comandante general del Comando Logístico y jefe del Estado Mayor General del Ejército. Desde estos puestos, lideró la planificación y supervisión de recursos humanos, logísticos y financieros.

Según su declaración jurada de intereses, presentada conforme a la normativa vigente, Briceño Valdivia reportó un vínculo con el directorio de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.). Indicó que dicha relación corresponde a funciones institucionales y fue debidamente registrada.

Con estas designaciones, el Gobierno busca asegurar la continuidad del mando y fortalecer la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por diversos desafíos en materia de seguridad y defensa nacional.

VIDEO RECOMENDADO