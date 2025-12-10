Nuevo fiscal de la Nación no será elegido este año: posponen decisión para el 2026

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público acordó no realizar este año la elección del nuevo titular de la Fiscalía de la Nación, aplazando el proceso hasta 2026. La decisión llega en medio de la inestabilidad institucional generada por la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien fue suspendida y luego separada de manera definitiva por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión marca un nuevo capítulo en un año que ha estado lleno de incertidumbre y cambios dentro del Ministerio Público.

PROBLEMAS DENTRO DE LA FISCALÍA

La suspensión de Espinoza en septiembre por seis meses —por denuncias constitucionales en su contra— desató una serie de disputas dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Aunque un juzgado ordenó su reposición, la JNJ llevó el caso al Tribunal Constitucional, que finalmente avaló su inhabilitación definitiva, aprobada el pasado 3 de diciembre.

La vacancia del cargo de fiscal de la Nación reavivó los conflictos en la Junta, integrada por Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Patricia Benavides Vargas y, tras su reincorporación, Tomás Gálvez.

Benavides, quien fue fiscal de la Nación en 2022, fue suspendida en diciembre de 2023 por la JNJ, que la acusó de presuntamente obstaculizar investigaciones contra su hermana, la jueza Emma Benavides. Aunque fue reincorporada en junio de 2024 tras la anulación del proceso disciplinario, más tarde fue reasignada a la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

SIN CONSENSO PARA ELEGIR AL NUEVO TITULAR

En medio de este escenario, Tomás Gálvez se perfila como posible candidato para asumir de forma definitiva la jefatura del Ministerio Público. No obstante, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos ya habrían declinado regresar al cargo. Por su parte, Patricia Benavides no ha descartado postular nuevamente.

Con la elección postergada hasta 2026, el Ministerio Público sigue enfrentando una etapa de incertidumbre, marcada por pugnas internas, cuestionamientos a su liderazgo y llamados a una reforma profunda del sistema de justicia.

